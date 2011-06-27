Есть картинка-cхемка (GoldBonSlitok.jpg), есть лого и надпись в векторе. Нужно в векторе сделать так как на картинке (левая часть), плюс из составных контуров сделать единые.

Вот и все.

Оплата - wmz

На выходе - файл AI. Все должно быть единым контуром, без составных, тоесть каждая буква отдельный единый контур. Лого в кружке то же самое