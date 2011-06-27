Интернет-магазину интерьерных стикеров требуется сделать партию макетов контурных интерьерных наклеек 50 штук на детскую тему. Оплата 2$ за каждую. Картинки нужны в векторе и 500*500 в jpg Срок месяц. Оплата за выполненное. Подробности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть картинка-cхемка (GoldBonSlitok.jpg), есть лого и надпись в векторе. Нужно в векторе сделать так как на картинке (левая часть), плюс из составных контуров сделать единые.
Вот и все.
Оплата - wmz
На выходе - файл AI. Все должно быть единым контуром, без составных, тоесть каждая буква отдельный единый контур. Лого в кружке то же самое
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