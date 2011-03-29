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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
14 лет назад
Magic_alex быстро выполнил задание. Внес дополнительные правки, которые я попросил. Здорово с ним поработали. Доволен на всё 100%. Конечно же, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен работой с Виталием. Задача поставлена чётко, утверждение было мгновенное, оплата не заставила себя долго ждать. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный логотип, быстро и по теме!
Ответный отзыв
В который раз работал с Александром. Все рекомендую.
$70
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа! Быстро, качественно! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Сработались с Александром по нескольким проектом. Всем рекомендую.
$100
10 баллов
14 лет назад
Доволен сотрудничеством с Александром. Мне срочно понадобился макет - он пожертвовал бессонную ночь, а потом без проблем вносил коррективы в соответствием со пожеланиями.
Ответный отзыв
Работой с Сергеем остался доволен. Задача была поставлена чёткая, правки вносились оперативно. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень довольна сотрудничеством! Пунктуальный исполнитель, мастер своего дела :) Всем советую с лучшей стороны Работы выполнена быстро и качественно, все пожелания учтены и изменения внесены.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую!
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $35
от 1 дня
#304
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $35
от 1 дня
#588
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#248
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#503
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#783
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#854
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1213
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1481
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1934
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2267
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2920