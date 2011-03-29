Magic_alex

Дизайнеров Magic_alex

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы заказчиков

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Нужно в векторе сделать так как на картинке
Magic_alex быстро выполнил задание. Внес дополнительные правки, которые я попросил. Здорово с ним поработали. Доволен на всё 100%. Конечно же, всем рекомендую.
Очень доволен работой с Виталием. Задача поставлена чётко, утверждение было мгновенное, оплата не заставила себя долго ждать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
minsk911
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Бурение скважин
Отличный логотип, быстро и по теме!
В который раз работал с Александром. Все рекомендую.
Ответный отзыв
minsk911
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта "Бурение скважин"
Отличная работа! Быстро, качественно! Рекомендую!!!
Сработались с Александром по нескольким проектом. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
sawork1
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Макет сайта
Доволен сотрудничеством с Александром. Мне срочно понадобился макет - он пожертвовал бессонную ночь, а потом без проблем вносил коррективы в соответствием со пожеланиями.
Работой с Сергеем остался доволен. Задача была поставлена чёткая, правки вносились оперативно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Waleriya
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать лого для фотографа
Очень довольна сотрудничеством! Пунктуальный исполнитель, мастер своего дела :) Всем советую с лучшей стороны Работы выполнена быстро и качественно, все пожелания учтены и изменения внесены.
Сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $35
от 1 дня
#304
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $35
от 1 дня
#588
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#248
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#503
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#783
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#854
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1213
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1481
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1934
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2267
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2920
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