Переводы текстов. Услуги фотографа.HTML,CSS,PHP.CorelDraw,Photoshop,3Ds Max
Технические и художественные переводы:
Английский
Французский
Переводами занимается моя сестра - преподаватель Английского и Французского языков
Создание сайтов на JOOMLA
Контент-менеджмент на любых CMS
Программирование на C++, Delphi, HTML, CSS, PHP
Работа с графикой CorelDraw,Photoshop,3Ds Max, AutoCAD
Набор текстов, считывание pdf
Большой опыт по администрированию магазинов, и по наполнению магазинов товарами
Предоставляю услуги профессионального фотографа:
- интерьерная съемка для полиграфии
- съемка мероприятий
- индивидуальная и художественная фотосъемка
все примеры работ представлены на сайте
Портфолио
- Сайт Velorko.ru336 просмотров
- Шторы у Викентия313 просмотров
- Сайт постельного белья "У Морфея"336 просмотров
- OOO "Славмел"342 просмотра
- Наполнить сайт на Joomla367 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
15 лет назад
Все прошло отлично! Очень быстро была выполнена работа. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Быстро, качественно! Советую.
$2
10 баллов
16 лет назад
Joomla
Спасибо за понимание сложного и непонятного ТЗ, и выполнение в срок.
Ответный отзыв
Чудесный заказчик и приятный человек! Понятные, четкие указания и мгновенная оплата. Надеюсь будем сотрудничать дальше)
$50
10 баллов
16 лет назад
Валерия проявила себя с самой лучшей стороны и зарекомендовала себя очень ответственным работником. Общаться с таким человеком одно удовольствие, идёт на компромисы и решается всё довольно оперативно. Человек адекватный и что понравилось творческий и оптимистический, высказывает свои идеи и пожелания. Работу выполнила на высшем уровне, всё сделала аккуратно и качественно. Будем и впредь обращаться к этому фрилансеру.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкие тз, своевременная оплата. Продолжаем работать дальше)
$50
10 баллов
16 лет назад
CorelDRAWJoomla
Валерия относится к тому редкому числу фрилансеров, которые выполняют свою работу действительно качественно. Я благодарен за проделанную работу, продолжим сотрудничество и по другим проектам. спасибо!
Ответный отзыв
Не смотря на, то что мы работали с заказчиком давно, оставляю только лишь положительный отзыв
$5
10 баллов
16 лет назад
AutoCAD
Быстро отозвалась, корректно оценила реальный объем работы
Ответный отзыв
Хороший заказчик и просто приятный человек. Рекомендую!
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#233
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2465
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5624
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6253