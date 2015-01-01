Валерия проявила себя с самой лучшей стороны и зарекомендовала себя очень ответственным работником. Общаться с таким человеком одно удовольствие, идёт на компромисы и решается всё довольно оперативно. Человек адекватный и что понравилось творческий и оптимистический, высказывает свои идеи и пожелания. Работу выполнила на высшем уровне, всё сделала аккуратно и качественно. Будем и впредь обращаться к этому фрилансеру.