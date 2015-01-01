Waleriya

Валерия Квартенко Waleriya

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводы текстов. Услуги фотографа.HTML,CSS,PHP.CorelDraw,Photoshop,3Ds Max

Технические и художественные переводы:

Английский

Французский

Переводами занимается моя сестра - преподаватель Английского и Французского языков

Создание сайтов на JOOMLA

Контент-менеджмент на любых CMS

Программирование на C++, Delphi, HTML, CSS, PHP

Работа с графикой CorelDraw,Photoshop,3Ds Max, AutoCAD

Набор текстов, считывание pdf

Большой опыт по администрированию магазинов, и по наполнению магазинов товарами

Предоставляю услуги профессионального фотографа:

- интерьерная съемка для полиграфии

- съемка мероприятий

- индивидуальная и художественная фотосъемка

все примеры работ представлены на сайте

Портфолио

Отзывы заказчиков

dennni
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать favicon
Все прошло отлично! Очень быстро была выполнена работа. Большое спасибо!
Быстро, качественно! Советую.
Ответный отзыв
Osho_ru
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
$2
10 баллов
16 лет назад
Настройка разделов в Джумле срочно
Joomla
Спасибо за понимание сложного и непонятного ТЗ, и выполнение в срок.
Чудесный заказчик и приятный человек! Понятные, четкие указания и мгновенная оплата. Надеюсь будем сотрудничать дальше)
Ответный отзыв
kydesnik07
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Наполнить сайт нашим контентом
Валерия проявила себя с самой лучшей стороны и зарекомендовала себя очень ответственным работником. Общаться с таким человеком одно удовольствие, идёт на компромисы и решается всё довольно оперативно. Человек адекватный и что понравилось творческий и оптимистический, высказывает свои идеи и пожелания. Работу выполнила на высшем уровне, всё сделала аккуратно и качественно. Будем и впредь обращаться к этому фрилансеру.
Хороший заказчик, четкие тз, своевременная оплата. Продолжаем работать дальше)
Ответный отзыв
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Распознать и разместить на сайте 69 страниц
CorelDRAWJoomla
Валерия относится к тому редкому числу фрилансеров, которые выполняют свою работу действительно качественно. Я благодарен за проделанную работу, продолжим сотрудничество и по другим проектам. спасибо!
Не смотря на, то что мы работали с заказчиком давно, оставляю только лишь положительный отзыв
Ответный отзыв
SMSdesign
Дон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Отрисовать в AutoCad легкий чертеж
AutoCAD
Быстро отозвалась, корректно оценила реальный объем работы
Хороший заказчик и просто приятный человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#233
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2465
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5624
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6253