Продвижение интернет-магазина бытовой техники

Требуется раскрутка интернет магазина

Нужны целевые клиенты по определенным регионам.

магазин планируем рекламировать в ЯМ и Директе

Сначала по холодильникам и кондиционерам, далее по остальным разделам. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

нужен человек с опытом, чтобы в наличии были примеры раскрутки именно интернет магазинов бытовой техники

связь по телефону, скайпу голосовая обязательна.

Обязательно указание суммы и примерных сроков, и несколько примеров инет магов с запросами по которым именно вы вывели сайт в топ.

В одноразовых консультациях не нуждаемся, нужен человек который оценит объем работа и предложит свою сумму и сроки

все заявки скрыты для исполнителей, текст суммы и сроки вижу только я

Заранее спасибо!