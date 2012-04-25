Продвижение интернет-магазина бытовой техники

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок273 просмотра
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Требуется раскрутка интернет магазина

Нужны целевые клиенты по определенным регионам.

магазин планируем рекламировать в ЯМ и Директе

Сначала по холодильникам и кондиционерам, далее по остальным разделам. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

нужен человек с опытом, чтобы в наличии были примеры раскрутки именно интернет магазинов бытовой техники

связь по телефону, скайпу голосовая обязательна.

Обязательно указание суммы и примерных сроков, и несколько примеров инет магов с запросами по которым именно вы вывели сайт в топ.

В одноразовых консультациях не нуждаемся, нужен человек который оценит объем работа и предложит свою сумму и сроки

все заявки скрыты для исполнителей, текст суммы и сроки вижу только я

Заранее спасибо!

12 лет назад
Waleriya
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
regressornet
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$400
120 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$300
120 дней
Ответственный сеошник! Наличие опыта перевешивает его возраст :) Всегда на связи, не пропадает, с пониманием относится ко всем формжорам у нас на сайте Пока только начали продвигать, посмотрим на результат, но я уверена что он будет отличным!
Работаем более 3-ех месяцев: четкие задачи, мгновенное реагирование и приятное общение выделяет Валерию исключительно с положительной стороны. Валерия, спасибо за сотрудничество! ;)