Провести SEO анализ двух интернет магазинов.

Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба. По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети. Подробности о предприятии и ...