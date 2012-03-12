Продвижение сайта в Яндекс топе

Нужно продвинуть 1 молодой сайт (ему примерно 2-3 месяца) в топ 10 яндекса по 3 запросам за самые короткие сроки. Запросы: «заказ такси в Москве», «недорогое москвовское такси», «такси в аэропорт».

Регион: Москва и МО

Вопрос к Вам: насколько реально вывести его в топ 10 и за какой промжуток времени минимальный!!! И какими способами Вы планируете это делать (сервисы типа sape, и автоматы типа seopult и webeffector нам известны, не очень довольны результатами). Предупреждаем сразу Яндекс. Директ не интересен!!!!!!!!! Жду Ваших предложений и цен....