Убрать с сайта санкции Яндекса, АГС

Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...