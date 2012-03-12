Оптимизация трех новостных сайтов

Добрый день, есть три новостных сайта с разными показателями и посещаемостью: thegoodlife.ru, phonetime.ru, arbatcity.ru. Их нужно проанализировать на ошибки SEO, исправить ошибки, и максимально оптимизировать под поисковики.

Надо учесть, что сайты новостные, а не корпоративные, так что нет определенного набора ключевых слов, под которые сайты надо затачивать.

Изучите сайт, сообщите в личку, что вы считаете нужным сделать, чтобы сайты были максимально оптимизированы, и какими методами. Также сроки и стоимость по каждому из сайтов.