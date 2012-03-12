Оптимизация трех новостных сайтов

Необходимо продвинуть сайт в топ yandex и google. и подобрать ключевые запросы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть три новостных сайта с разными показателями и посещаемостью: thegoodlife.ru, phonetime.ru, arbatcity.ru. Их нужно проанализировать на ошибки SEO, исправить ошибки, и максимально оптимизировать под поисковики.
Надо учесть, что сайты новостные, а не корпоративные, так что нет определенного набора ключевых слов, под которые сайты надо затачивать.
Изучите сайт, сообщите в личку, что вы считаете нужным сделать, чтобы сайты были максимально оптимизированы, и какими методами. Также сроки и стоимость по каждому из сайтов.
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