Продвижение в англоязыном Интернете.

Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете.

Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям.

SEO не интересует.

Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем с вами работы по продвижению и бюджет. Я выделяю вам бюджет - вы его тратите и получаете процент от полученной чистой прибыли.

План работ по продвижению должны придумывать вы сами.

Более подробно условия сотрудничества предлагаю обсудить индивидуально. Оставляя информацию о себе, укажите опыт работы в англоязычном интернете (что когда и как продвигали).