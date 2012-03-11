Продвижение в англоязыном Интернете.

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки208 просмотров
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Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете.

Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям.

SEO не интересует.

Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем с вами работы по продвижению и бюджет. Я выделяю вам бюджет - вы его тратите и получаете процент от полученной чистой прибыли.

План работ по продвижению должны придумывать вы сами.

Более подробно условия сотрудничества предлагаю обсудить индивидуально. Оставляя информацию о себе, укажите опыт работы в англоязычном интернете (что когда и как продвигали).

12 лет назад
Finblogger
Антон 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад