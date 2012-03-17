ТЗ на внутреннюю оптимизацию + ядро запросов

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок172 просмотра
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Создаётся новый магазин телекоммуникационного оборудования. Большинство товаров будут как здесь s*k*omplekt.com/allgoods.php (уберите звездочки).

Чтобы сделать сразу правильно, требуется техзадание на внутреннее seo, что нужно реализовать.

Плюс ядро ключевых слов с обоснованием выбора.

UPD: планируемый бюджет в целом на маркетинг около 50 тыс/мес, возможен пересмотр.

12 лет назад
alat
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
werter2
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$80
3 дня
Спасибо Михаилу за отлично проделанную работу. Получил ровно то, что было нужно, плюс чуть раньше чем обещано. Рекомендую к сотрудничеству.