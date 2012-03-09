Добавить сайты в каталоги

Договорились на проект 12.03.2012. Прошла практически неделя приходит ответ "Георгий, прошу простить- в тот же день свалился больной, проболел всю неделю. Сегодня приступил к работе, отчет отправлю в ближайшие пару дней." Подумал ладно, бывает. Стартанули еще раз. Для подстраховки решил интересоваться прогрессом каждый день. В ответ тишина. Спустя некоторое время пришел ответ. "Георгий, написал вам 19-го - что работаю (изначально же пояснил до 3х суток включительно занимает) вы пишите 20го, что я пропал, вообще немного вникайте пожалуйста в суть написанного. Отчет получите сегодня, если я посчитаю нужным и дальше заниматься вашими сайтами. " Выводы делайте сами