Добавить сайты в каталоги

Суть в том что пытаюсь сделать медийную рекламу с флеш роликом. Нужно немного подсобить, по скайпу или еще как-нибудь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Есть 2 сайта: http://telemark.by/ и http://www.vetercom.by/
необходимо добавить эти сайты в каталоги.
От исполнителя срок, цена и отчет по завершению.
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