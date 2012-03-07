SMO — продвижение в социальных сетях

Здравствуйте.

Необходимо провести PR-продвижение сайта на, преимущественно, женских форумах и сообществах. Тематика проекта - нечто похожее на социальную сеть о покупках. Задача - привести туда как можно больше потенциальной целевой аудитории.

В первую очередь меня интересуют методы продвижения. Прошу примерно расписать их в ответе. Также было бы неплохо указать ожидаемые результаты своих действий, на которые можно будет равняться в процессе. Укажите, пожалуйста, цену за свою работу (оплата - в любом удобном для исполнителя виде).