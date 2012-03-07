Требуется анализ сайта и рекомендации по улучшению

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок192 просмотра
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Есть сайт, нужно посмотреть его и сказать что у нем не правильно с точки зрения SEO.

Структура, контент, перелинковка и т.д.

Ссылку на сайт дам по требованию.

12 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад