Здравствуйте! Есть вот такой интернет-магазин www. darna.com.ua. В магазине представлены изделия ручной работы, товары для творчества и мастер-классы по рукоделию. Нужен целевой украинский трафик.
Требуется анализ сайта и рекомендации по улучшению
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, нужно посмотреть его и сказать что у нем не правильно с точки зрения SEO.
Структура, контент, перелинковка и т.д.
Ссылку на сайт дам по требованию.
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