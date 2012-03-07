Создание проекта для allsubmiter

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка117 просмотров
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Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов.

Схема работа следующая:

1. Пишите цену и срок за 1 сайт

2. Выбираю Вас исполнителем

3. Готовите проект

4. Высылаете мне его (текстовыми файлами).

5. Если всё норм - оплачиваю.

6. Получаете ещё заказ на 2 сайта.

За ответами на вопросы - в личку.

Предложения скрыты.

12 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад