Создание проекта для allsubmiter

Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0. Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов.
Схема работа следующая:
1. Пишите цену и срок за 1 сайт
2. Выбираю Вас исполнителем
3. Готовите проект
4. Высылаете мне его (текстовыми файлами).
5. Если всё норм - оплачиваю.
6. Получаете ещё заказ на 2 сайта.
За ответами на вопросы - в личку.
Предложения скрыты.
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