Seo-оптимизация и продвижение интернет-магазина

Всем добрый день! Тематика портала: шины и диски. Суть: прайс-агрегатор + информационный ресурс. Сайт в сети находится около года. Раскрутки, как таковой, еще не было. Сделаны базовые элементы: тайтлы, Н1, правильные статические ссылки и это все. ...