Seo-оптимизация и продвижение интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок162 просмотра
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Нужно оптимизировать и вывести в топ google.com.ua и yandex.ru интернет магазин ритуальных услуг и принадлежностей pohoroni.com.ua (на joomla).

12 лет назад
serzhmen
Сергей 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв