Требуется поднять тИЦ для нескольких сайтов

Сайт не выводится по некоторым словам. Провести анализ Дать четкие рекомендации по исправлению. Закупить ссылки. Дать прогноз на вывод Слова и поиск. системы по которым не удается вывести сайт (Только Украина, Киев) аренда спецтехники - не выводится в Яндексе услуги экскаватора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0.
Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме по доскам, форумам, блогам, каталогам не интересует. Предпочтителен комбинированный метод наращивания.
Оплата:
тиц 20 - 40$
тиц 30 - 60$
Если тиц поднят выше чем до 30, то за каждую единицу тиц выше 30 оплата 0,5$, т.е. за тиц 40 вы получите 65$, и т.д.
Оплата по факту. Мой BL 66, имеется перс. аттестат.
Предоплата возможна, но тогда исполнитель должен будет привести везкие доводы, для того что бы получить предоплату, высокий BL, перс. аттестат, положительные отзывы и т.п. могут косвенно повлиять на решение о предоплате.
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