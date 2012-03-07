Требуется поднять тИЦ для нескольких сайтов

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки131 просмотр
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Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0.

Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме по доскам, форумам, блогам, каталогам не интересует. Предпочтителен комбинированный метод наращивания.

Оплата:

тиц 20 - 40$

тиц 30 - 60$

Если тиц поднят выше чем до 30, то за каждую единицу тиц выше 30 оплата 0,5$, т.е. за тиц 40 вы получите 65$, и т.д.

Оплата по факту. Мой BL 66, имеется перс. аттестат.

Предоплата возможна, но тогда исполнитель должен будет привести везкие доводы, для того что бы получить предоплату, высокий BL, перс. аттестат, положительные отзывы и т.п. могут косвенно повлиять на решение о предоплате.

12 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад