Регистрация в каталогах и SEO

Я сделала свой авторский сайт больше года тому назад и основное внимание уделяла наполнению сайта контентом. Так как я журналист, недостатка в контенте не было. Но столкнулась с трудностями в продвижении сайта (и после разделения на подсайты снизилась посещаемость), поэтому ищу помощи в оптимизации сайта, регистрации его в тематических каталогах, некоторых технических советах и продвижении в целях монетезации. Хотелось бы, чтобы была возможность общаться с тем, кто сможет мне помочь, по скайпу. Оплату легче всего производить в PayPal, так как я живу в Латвии.

Сайт www.abazur.lv и 3 подсайта (с выходом через Абажур)