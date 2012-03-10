Регистрация в каталогах и SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я сделала свой авторский сайт больше года тому назад и основное внимание уделяла наполнению сайта контентом. Так как я журналист, недостатка в контенте не было. Но столкнулась с трудностями в продвижении сайта (и после разделения на подсайты снизилась посещаемость), поэтому ищу помощи в оптимизации сайта, регистрации его в тематических каталогах, некоторых технических советах и продвижении в целях монетезации. Хотелось бы, чтобы была возможность общаться с тем, кто сможет мне помочь, по скайпу. Оплату легче всего производить в PayPal, так как я живу в Латвии.

Сайт www.abazur.lv и 3 подсайта (с выходом через Абажур)

12 лет назад
abazur4ik
Наталья 
51 годЛатвия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт в ТОП

    Требуется комплексная работа по внешней оптимизации сайта www.lanzauto.ru, для вывода в топ. Регион продвижения УРФО Россия

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SMO — продвижение в социальных сетях

    Здравствуйте. Необходимо провести PR-продвижение сайта на, преимущественно, женских форумах и сообществах. Тематика проекта - нечто похожее на социальную сеть о покупках. Задача - привести туда как можно больше потенциальной целевой аудитории. В первую очередь меня интересуют методы ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется поднять тИЦ для нескольких сайтов

    $20

    Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0. Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание проекта для allsubmiter

    Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов. Схема работа следующая: 1. Пишите цену и срок за 1 сайт 2. Выбираю Вас исполнителем 3. Готовите проект 4. Высылаете мне его (текстовыми файлами). 5. Если всё норм - оплачиваю. 6. Получаете ещё ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO анализ

    $50

    Сайт не выводится по некоторым словам. Провести анализ Дать четкие рекомендации по исправлению. Закупить ссылки. Дать прогноз на вывод Слова и поиск. системы по которым не удается вывести сайт (Только Украина, Киев) аренда спецтехники - не выводится в Яндексе услуги экскаватора ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад