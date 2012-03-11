Продвинуть сайт по определенным запросам

Необходимо продвинуть сайт (приоритет на Google) на первые позиции, по определенным вопросам.

Сам сайт, на сегодня занимает хорошие позиции в Яндексе, но по тем же запросам в Google как замороженный на 5-8 позиции. Необходимо поправить обстоятельства.

Сайт посвящен обучению.

Так же интересует продвижение в соц.сетях.

Ссылка на сайт, дам, в личку.

С Вас интересны: сроки, способы оплаты, способы применяемые для продвижения.