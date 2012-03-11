Повышение целевого трафика, повышение позиций в ПС

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача увеличить поток целевого трафика на сайт, повышение позиций по ключевым запросам.

Без использования аренды ссылочной массы!!!

Продвижение по России.

Определенная сео работа по сайту уже проводилась(перелинковка, наполнение текстами, размещение по доскам)

Семантическое ядро сейчас насчитывает около 180 ключевиков.

Интернет-магазин китайских БАДов www.RaiskySad.ru

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки работы.

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Регистрация в каталогах и SEO

    Я сделала свой авторский сайт больше года тому назад и основное внимание уделяла наполнению сайта контентом. Так как я журналист, недостатка в контенте не было. Но столкнулась с трудностями в продвижении сайта (и после разделения ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт в ТОП

    Требуется комплексная работа по внешней оптимизации сайта www.lanzauto.ru, для вывода в топ. Регион продвижения УРФО Россия

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SMO — продвижение в социальных сетях

    Здравствуйте. Необходимо провести PR-продвижение сайта на, преимущественно, женских форумах и сообществах. Тематика проекта - нечто похожее на социальную сеть о покупках. Задача - привести туда как можно больше потенциальной целевой аудитории. В первую очередь меня интересуют методы ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется поднять тИЦ для нескольких сайтов

    $20

    Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0. Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание проекта для allsubmiter

    Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов. Схема работа следующая: 1. Пишите цену и срок за 1 сайт 2. Выбираю Вас исполнителем 3. Готовите проект 4. Высылаете мне его (текстовыми файлами). 5. Если всё норм - оплачиваю. 6. Получаете ещё ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO анализ

    $50

    Сайт не выводится по некоторым словам. Провести анализ Дать четкие рекомендации по исправлению. Закупить ссылки. Дать прогноз на вывод Слова и поиск. системы по которым не удается вывести сайт (Только Украина, Киев) аренда спецтехники - не выводится в Яндексе услуги экскаватора ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад