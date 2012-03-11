Я сделала свой авторский сайт больше года тому назад и основное внимание уделяла наполнению сайта контентом. Так как я журналист, недостатка в контенте не было. Но столкнулась с трудностями в продвижении сайта (и после разделения ...
Повышение целевого трафика, повышение позиций в ПС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача увеличить поток целевого трафика на сайт, повышение позиций по ключевым запросам.
Без использования аренды ссылочной массы!!!
Продвижение по России.
Определенная сео работа по сайту уже проводилась(перелинковка, наполнение текстами, размещение по доскам)
Семантическое ядро сейчас насчитывает около 180 ключевиков.
Интернет-магазин китайских БАДов www.RaiskySad.ru
Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки работы.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется комплексная работа по внешней оптимизации сайта www.lanzauto.ru, для вывода в топ. Регион продвижения УРФО РоссияПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайта в поисковых системах. Запросы подобраны. Сумма указана за месяц.Завершен12 лет назад
Доброго дня. Есть 2 сайта: http://telemark.by/ и http://www.vetercom.by/ необходимо добавить эти сайты в каталоги. От исполнителя срок, цена и отчет по завершению.Закрыт12 лет назад
- $50
Суть в том что пытаюсь сделать медийную рекламу с флеш роликом. Нужно немного подсобить, по скайпу или еще как-нибудьПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо провести PR-продвижение сайта на, преимущественно, женских форумах и сообществах. Тематика проекта - нечто похожее на социальную сеть о покупках. Задача - привести туда как можно больше потенциальной целевой аудитории. В первую очередь меня интересуют методы ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется поднять тиц сайтам минимум до 20 которые уже больше года в индексе. На данный момент тиц сайтов 0. Тиц требуется нарастить без простановки временных ссылок. Методы наращивания на усмотрение исполнителя, но спам в автоматическом режиме ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создание готового проекта для allsubmiter для нескольких сайтов. Схема работа следующая: 1. Пишите цену и срок за 1 сайт 2. Выбираю Вас исполнителем 3. Готовите проект 4. Высылаете мне его (текстовыми файлами). 5. Если всё норм - оплачиваю. 6. Получаете ещё ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт не выводится по некоторым словам. Провести анализ Дать четкие рекомендации по исправлению. Закупить ссылки. Дать прогноз на вывод Слова и поиск. системы по которым не удается вывести сайт (Только Украина, Киев) аренда спецтехники - не выводится в Яндексе услуги экскаватора ...Завершен12 лет назад
Нужно увеличить посещаемость интернет магазина, регион Москва. На первом этапе на 200 уников/день. Оставляйте Ваши предложения и цены.Завершен12 лет назад