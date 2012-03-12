Регистрация сайта каталогах

$15
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки117 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется "прогон" сайта в каталогах. Ориентировочно - 5000 каталогов.

Срочно.

12 лет назад
Slava_OK
54 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
artem2
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Я приятно поражен оперативностью работы Артема. Выполнил заказ за несколько часов. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем и всем рекомендую. Профессионал своего дела, ответственный исполнитель и просто хороший человек ).
Работал по прогону все четко и своевременная оплата. Всем Рекомендую!!!
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