Требуется скрытая, серьезная вирусная реклама

Есть идея, но не знаем как ее правильнее распространить в массы, чтобы она "взорвалось" красиво. Т.е видимо твиты известных людей, самые крутые издания, что-то еще.... короче, нужен нормальный комплексный прогон вируса. Все нужно будет сделать за один/два дня. Можно разделить на две фазы.

Идея раскрывается только после утверждения вашей кандидатуры.

От вас требуется инфа: кто вы, что вы делали, что умеете, какие возможности можете предоставить, цены с вариантами и ваши требования.

дополнения:

новость будет интересна бизнес, вебмастеры и просто серферам/читатели... не продажа чего либо, просто интересная новость(для кого-то ВАУ)... она должна очень быстро распространиться просто... и если сама быстро не пойдет, то чтобы ее "пнули" как можно сильнее )

проблемА, что новость должна разойтись за один день... максимально сильно.... потом можно будет еще новость через несколько дней запустить, уже другого характера, но там уже нет такого узкого промежутка времени

Может у кого-то есть оффлайн издания: бизнес, интернет... или общие тематики