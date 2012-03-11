Требуется скрытая, серьезная вирусная реклама

Создаётся новый магазин телекоммуникационного оборудования. Большинство товаров будут как здесь s*k*omplekt.com/allgoods.php (уберите звездочки). Чтобы сделать сразу правильно, требуется техзадание на внутреннее seo, что нужно реализовать. Плюс ядро ключевых слов с обоснованием выбора. UPD: планируемый бюджет в целом на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть идея, но не знаем как ее правильнее распространить в массы, чтобы она "взорвалось" красиво. Т.е видимо твиты известных людей, самые крутые издания, что-то еще.... короче, нужен нормальный комплексный прогон вируса. Все нужно будет сделать за один/два дня. Можно разделить на две фазы.
Идея раскрывается только после утверждения вашей кандидатуры.
От вас требуется инфа: кто вы, что вы делали, что умеете, какие возможности можете предоставить, цены с вариантами и ваши требования.
дополнения:
новость будет интересна бизнес, вебмастеры и просто серферам/читатели... не продажа чего либо, просто интересная новость(для кого-то ВАУ)... она должна очень быстро распространиться просто... и если сама быстро не пойдет, то чтобы ее "пнули" как можно сильнее )
проблемА, что новость должна разойтись за один день... максимально сильно.... потом можно будет еще новость через несколько дней запустить, уже другого характера, но там уже нет такого узкого промежутка времени
Может у кого-то есть оффлайн издания: бизнес, интернет... или общие тематики
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