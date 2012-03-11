Возврат в поиск Яндекса.

Сайт долгое время находился в поиске Яндекса с количеством страниц загруженных и в поиске более 9000,

потом в один момент страниц стало по 1 и загруженных и в поиске.

Я сделал дубликат сайта - загруженных сейчас около 8000, а в поиске 0.

Необходимо разобраться с сайтом.

Цену предлагайте - в зависимости от сложности данного вопроса.

Оплата по факту возвращения в поиск.

Сайт erodoza.ru

Дубликат erodoza.jino.ru