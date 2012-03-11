Возврат в поиск Яндекса.

Есть идея, но не знаем как ее правильнее распространить в массы, чтобы она "взорвалось" красиво. Т.е видимо твиты известных людей, самые крутые издания, что-то еще.... короче, нужен нормальный комплексный прогон вируса. Все нужно будет сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт долгое время находился в поиске Яндекса с количеством страниц загруженных и в поиске более 9000,
потом в один момент страниц стало по 1 и загруженных и в поиске.
Я сделал дубликат сайта - загруженных сейчас около 8000, а в поиске 0.
Необходимо разобраться с сайтом.
Цену предлагайте - в зависимости от сложности данного вопроса.
Оплата по факту возвращения в поиск.
Сайт erodoza.ru
Дубликат erodoza.jino.ru
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создаётся новый магазин телекоммуникационного оборудования. Большинство товаров будут как здесь s*k*omplekt.com/allgoods.php (уберите звездочки). Чтобы сделать сразу правильно, требуется техзадание на внутреннее seo, что нужно реализовать. Плюс ядро ключевых слов с обоснованием выбора. UPD: планируемый бюджет в целом на ...Завершен12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт (приоритет на Google) на первые позиции, по определенным вопросам. Сам сайт, на сегодня занимает хорошие позиции в Яндексе, но по тем же запросам в Google как замороженный на 5-8 позиции. Необходимо поправить обстоятельства. Сайт ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин, 800 товаров Предпочтителен Htracer.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Оптимизировать группу ВКонтакте.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача увеличить поток целевого трафика на сайт, повышение позиций по ключевым запросам. Без использования аренды ссылочной массы!!! Продвижение по России. Определенная сео работа по сайту уже проводилась(перелинковка, наполнение текстами, размещение по доскам) Семантическое ядро сейчас насчитывает около 180 ключевиков. Интернет-магазин ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Я сделала свой авторский сайт больше года тому назад и основное внимание уделяла наполнению сайта контентом. Так как я журналист, недостатка в контенте не было. Но столкнулась с трудностями в продвижении сайта (и после разделения ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется комплексная работа по внешней оптимизации сайта www.lanzauto.ru, для вывода в топ. Регион продвижения УРФО РоссияПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайта в поисковых системах. Запросы подобраны. Сумма указана за месяц.Завершен12 лет назад
Доброго дня. Есть 2 сайта: http://telemark.by/ и http://www.vetercom.by/ необходимо добавить эти сайты в каталоги. От исполнителя срок, цена и отчет по завершению.Закрыт12 лет назад