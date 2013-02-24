Finblogger

Антон Finblogger

 
37 летРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редактирование видео

    Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот ...

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен SMM редактор.

    Нужен человек, который будет искать ролики в инстаграмм по тематикам авто (приколы, аварии, интересное из мира авто) и происшествия (наводнения, смерчи и пр). Необходимо уметь ставить водяные знаки на видео, нарезать и клеить ролики. Также в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактирование видео.

    Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот ...

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать продающее видео.

    Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка и профессиональная картинка, нужно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать игру

    Требуется создать игру под ios. ТЗ на несколько страниц вышлю человеку, с которым решим работать.  Хочется увидеть порядок ваших цен на разработку игры. Игра по сложности будет как Тетрис от EA. Думаю, многие его видели. Напишите, пожалуйста, ...

    iOS
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форекс копирайт

    $1000

    Нужен человек, который имеет опыт торговли на Форекс. Пожалуйста, не присылайте заявки те, кто вообще никогда не торговал - вы не сможете работать 100%. Суть работы такая - я даю вам задание по написанию текста и ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Форекс копирайт на англоязычный сайт.

    $3000

    Здравствуйте, нужен копирайтер, свободно владеющий английским, который пишет без ошибок и имеет практический опыт торговли на Форекс. Нужно будет писать статьи по указанным мною ключам на английском, тестировать и оптимизировать торговых роботов, общаться в комментах ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайтер.

    Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне — статьи необходимо писать в ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайтер.

    Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне - статьи необходимо писать в ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать видеокурс - обучение по Форекс

    Требуется создать видеокурс - обучение по торговле на рынке Форекс. Задача видеоркурса - смотивировать людей к торговле. Т.е. курс обучающе - продающий должен быть. В видеокурсе показать как торговать, как устанавливать торговый терминал, как пользоваться индикаторами, ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить интеркассу

    Нужно прикрутить на сайт пополнение клиентского счёта через Интеркассу. Движок самописный, аккаунт в Интеркассе есть. Оставьте пожалуйста в комментариях срок работы и желаемая оплата.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Форекс копирайтер

    Работа в Форекс компании. Нужен человек, обладающий следующими качествами: 1) Торговал на рынке Форекс не менее 3 месяцев — знает все термины, понятия, принципы работы рынка. 2) Грамотно пишет по — русски. 3) Ответственный 4) ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форекс копирайтер

    $1000

    Работа в Форекс компании. Нужен человек, обладающий следующими качествами: 1) Торговал на рынке Форекс не менее 3 месяцев - знает все термины, понятия, принципы работы рынка. 2) Грамотно пишет по- русски. 3) Ответственный 4) Обладает лидерскими качествами - способен собрать ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение в англоязыном Интернете.

    Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется перевод кит./рус. и англ./рус.

    $1000

    Требуются переводчики для общения на китайских и английских форумах. Задание выдаётся на русском. Текст надо перевести и опубликовать. Оплата сдельная, договорная. Чтобы был ясен желаемый уровень оплаты - укажите, пожалуйста, сколько вы хотели - бы получать за перевод ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется администратор сервера.

    На постоянную работу требуется администратор сервера. Оплата в вебмани каждый месяц. ТРЕБОВАНИЯ: - опыт работы системным администратором от 2-х лет; - опыт настройки и администрирования серверов по управлением UNIX-like и Windows Server; - Знание и свободное ориентирование в UNIX-like операционных ...

    PHPMySQLLinuxApacheFreeBSDUnixPostfix
    Прочее16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется переводчик русский-китайский

    $5000

    Требуется на постоянную работу переводчик, который сможет помогать в продвижении сайта в китайской поисковой системе Байду. Работа постоянная а зарплата зависит от желания человека работать и варьируется от 100$ до 5000$ в мес. Чтобы работать с системой ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить IPB

    Надо вставить баннеры в движок ИПБ, настроить дизайн, вставить счётчики, настроить скрипт с репутацией и скрипт с совместной регистрацией с ДЛЕ Укажите пожалуйста вашу цену за работу.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить ИПБ

    Надо вставить баннеры в движок ИПБ, настроить дизайн, вставить счётчики, настроить скрипт с репутацией и скрипт с совместной регистрацией с ДЛЕ Укажите пожалуйста вашу цену за работу

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются специалисты

    Требуются 2 человека. 1) На обслуживание сайта с DLE и IPB (настройка работы движков, установка скриптов, правка работы движков). Необходимы знания PHP, CSS. Работа не постоянная - по мере возникновения неисправностей, доработок, оплата сдельная. 2) Человек на ...

    PHPCSSDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
trillobit
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создать продающее видео.
Приятно работать, адекватный человек, с оплатой проблем нет.
Всё сделал быстро и на высшем уровне, спасибо!
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$70
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Егоренко Антона
Выполняли для Антона заказ по переводу. Все четко и ясно. Оплата сразу после сдачи проекта. Приятный в общении, надежный заказчик. Надеемся на продолжение сотрудничества! Ждем интересных заказов, Антон!
Спасибо за работу
Ответный отзыв
dimashaitor
Дмитрий 
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуются копирайтеры!
Было приятно поработать с Антоном. Идеальный, в моем понимании, заказчик. Внятное ТЗ, оплата сразу же после принятия и проверки заказа. Рекомендую.
Дмитрий отличный грамотный копирайтер, остался доволен сотрудничеством, всем рекомендую!
Ответный отзыв
mukhinvimc
Медиа 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-2)
$100
10 баллов
14 лет назад
Форекс копирайтер.
Антон - отличный заказчик. Очень ответственный подход к делу, чёткая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
Дмитрий очень грамотный копирайтер. Продолжаем плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
Nevermind
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Форекс копирайтер.
Очень хороший заказчик, который ценит качественный труд. Всем рекомендую.
Теодор отличный копирайтер, спасибо за работу!
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