Finblogger

Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот ...
- Озвучивание14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который будет искать ролики в инстаграмм по тематикам авто (приколы, аварии, интересное из мира авто) и происшествия (наводнения, смерчи и пр). Необходимо уметь ставить водяные знаки на видео, нарезать и клеить ролики. Также в ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот ...Видеомонтаж27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка и профессиональная картинка, нужно ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать игру под ios. ТЗ на несколько страниц вышлю человеку, с которым решим работать. Хочется увидеть порядок ваших цен на разработку игры. Игра по сложности будет как Тетрис от EA. Думаю, многие его видели. Напишите, пожалуйста, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Нужен человек, который имеет опыт торговли на Форекс. Пожалуйста, не присылайте заявки те, кто вообще никогда не торговал - вы не сможете работать 100%. Суть работы такая - я даю вам задание по написанию текста и ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3000
Здравствуйте, нужен копирайтер, свободно владеющий английским, который пишет без ошибок и имеет практический опыт торговли на Форекс. Нужно будет писать статьи по указанным мною ключам на английском, тестировать и оптимизировать торговых роботов, общаться в комментах ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне — статьи необходимо писать в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне - статьи необходимо писать в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать видеокурс - обучение по торговле на рынке Форекс. Задача видеоркурса - смотивировать людей к торговле. Т.е. курс обучающе - продающий должен быть. В видеокурсе показать как торговать, как устанавливать торговый терминал, как пользоваться индикаторами, ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно прикрутить на сайт пополнение клиентского счёта через Интеркассу. Движок самописный, аккаунт в Интеркассе есть. Оставьте пожалуйста в комментариях срок работы и желаемая оплата.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Работа в Форекс компании. Нужен человек, обладающий следующими качествами: 1) Торговал на рынке Форекс не менее 3 месяцев — знает все термины, понятия, принципы работы рынка. 2) Грамотно пишет по — русски. 3) Ответственный 4) ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Работа в Форекс компании. Нужен человек, обладающий следующими качествами: 1) Торговал на рынке Форекс не менее 3 месяцев - знает все термины, понятия, принципы работы рынка. 2) Грамотно пишет по- русски. 3) Ответственный 4) Обладает лидерскими качествами - способен собрать ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуются переводчики для общения на китайских и английских форумах. Задание выдаётся на русском. Текст надо перевести и опубликовать. Оплата сдельная, договорная. Чтобы был ясен желаемый уровень оплаты - укажите, пожалуйста, сколько вы хотели - бы получать за перевод ...Переводы14 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянную работу требуется администратор сервера. Оплата в вебмани каждый месяц. ТРЕБОВАНИЯ: - опыт работы системным администратором от 2-х лет; - опыт настройки и администрирования серверов по управлением UNIX-like и Windows Server; - Знание и свободное ориентирование в UNIX-like операционных ...Прочее16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5000
Требуется на постоянную работу переводчик, который сможет помогать в продвижении сайта в китайской поисковой системе Байду. Работа постоянная а зарплата зависит от желания человека работать и варьируется от 100$ до 5000$ в мес. Чтобы работать с системой ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Надо вставить баннеры в движок ИПБ, настроить дизайн, вставить счётчики, настроить скрипт с репутацией и скрипт с совместной регистрацией с ДЛЕ Укажите пожалуйста вашу цену за работу.Закрыт13 лет назад
Надо вставить баннеры в движок ИПБ, настроить дизайн, вставить счётчики, настроить скрипт с репутацией и скрипт с совместной регистрацией с ДЛЕ Укажите пожалуйста вашу цену за работуЗакрыт13 лет назад
Требуются 2 человека. 1) На обслуживание сайта с DLE и IPB (настройка работы движков, установка скриптов, правка работы движков). Необходимы знания PHP, CSS. Работа не постоянная - по мере возникновения неисправностей, доработок, оплата сдельная. 2) Человек на ...Закрыт13 лет назад