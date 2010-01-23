Здравствуйте!
Меня зовут Мороз Теодор.
Имею техническое образование, по профессии - программист.
Языки программирования : Java, С, C++, Lua.
Занимаюсь копирайтингом уже более трех лет.
P.S В портфолио выложены далеко не все работы, при желании Вы можете увидеть остальные.
Портфолио
- Состаривание фотографии220 просмотров
- Ретуш портретной фотографии для новичков216 просмотров
- Превращение в винтажный снимок228 просмотров
- Как отдыхать в Кашкаише?174 просмотра
- Как отдыхать в Эшториле?146 просмотров
- Вина Португалии139 просмотров
- Отели Португалии143 просмотра
- Португалия, и ее курорты146 просмотров
- Как отдыхать на Азорских островах?184 просмотра
- Кухня Португалии210 просмотров
- Как осуществить переезд быстрее?197 просмотров
- Офисный переезд194 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
14 лет назад
Хорошо начали работать. Понимание с полуслова, четкое и быстрое выполнение. Будем и дальше сотрудничать. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Четко сформулированное задание и своевременная оплата. С Владиславом приятно работать.
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за работу! Остался доволен сотрудничеством, все быстро и качественно. Буду пользоваться услугами постоянно.
Ответный отзыв
Задача поставлено четко, работа оплачена во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
14 лет назад
Теодор отличный копирайтер, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, который ценит качественный труд. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана быстро, качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Оплатил все, так как договаривались, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.