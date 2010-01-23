Здравствуйте!

Меня зовут Мороз Теодор.

Имею техническое образование, по профессии - программист.

Языки программирования : Java, С, C++, Lua.

Занимаюсь копирайтингом уже более трех лет.

P.S В портфолио выложены далеко не все работы, при желании Вы можете увидеть остальные.