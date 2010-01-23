Nevermind

Теодор Мороз Nevermind

 
33 годаУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Здравствуйте!

Меня зовут Мороз Теодор.

Имею техническое образование, по профессии - программист.

Языки программирования : Java, С, C++, Lua.

Занимаюсь копирайтингом уже более трех лет.

P.S В портфолио выложены далеко не все работы, при желании Вы можете увидеть остальные.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужна статья на тему образования
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Работа по текстам (2-3 человека)
Хорошо начали работать. Понимание с полуслова, четкое и быстрое выполнение. Будем и дальше сотрудничать. С ув., Владислав
Четко сформулированное задание и своевременная оплата. С Владиславом приятно работать.
Ответный отзыв
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Написать несколько статей - разн. интересн. темы
Спасибо за работу! Остался доволен сотрудничеством, все быстро и качественно. Буду пользоваться услугами постоянно.
Задача поставлено четко, работа оплачена во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Finblogger
Антон 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Форекс копирайтер.
Теодор отличный копирайтер, спасибо за работу!
Очень хороший заказчик, который ценит качественный труд. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
starco
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Текст для главной страницы сайта
Работа сделана быстро, качественно и в срок. Всем рекомендую.
Сотрудничеством очень доволен. Оплатил все, так как договаривались, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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