Создать продающее видео.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок212 просмотров

Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку.

Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.)

Не требуется профессиональная озвучка и профессиональная картинка, нужно чтобы отзыв выглядел живым как будто его создавал обычный человек.

8 лет назад
Finblogger
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

trillobit
Антон 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Всё сделал быстро и на высшем уровне, спасибо!
Приятно работать, адекватный человек, с оплатой проблем нет.

Заявки фрилансеров

trillobit
Антон 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад