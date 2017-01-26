Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку.

Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.)

Не требуется профессиональная озвучка и профессиональная картинка, нужно чтобы отзыв выглядел живым как будто его создавал обычный человек.