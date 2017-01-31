Смонтировать в ролик любительскую съемку с утренника в дет саде

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен59 заявок714 просмотров

Есть любительская съемка с новгоднего утренника в детском саду. Нужно смонтировать отдельные куски в ролик. В конце сделать подборку из кусков видео и(или) фото с музыкальным сопровождением из фильма Питер Пен Не спешите дети вырастать.

8 лет назад
Vantala
Волков 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

svetaildar
54 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Творческий подход к решению задачи, старательность, учтены все пожелания - в итоге работа выполнена на отлично. Получился замечательный фильм! Рекомендуется!
Было приятно работать с таким заказчиком, как Петр. Все требования были прописаны четко, оплата без задержек!

Заявки фрилансеров

svetaildar
54 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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