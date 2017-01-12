Заявки от ботов не интересны Приветствую, Вас. Живу в Азии - хочу вести свой блог. Материал тут на каждом шагу. Нужен хороший видео редактор. вот. то что мне в первый раз ...
Видео отзыв
•Записать видеоотзыв на таком фоне, чтобы смотрящий предположил что запись проходила в США•Пример формата отзыва https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ad26GVRn7FU•Чистый звук•Хорошая освещенность•Положительная эмоция-эффект “вау”•Готовый видеоотзыв предоставить с доменом сайта по середине экрана
•Записывать видео не обязательно на профессиональное оборудование•Сценарий я предоставляю•Примерное количество слов в сценарии 90•Возраст 20-60 лет•Пол М/Ж•Количество сценариев 5 (5 разных людей)
Сразу пишите цены, варианты предоставления готового заказа, сроки реализации. Если есть примеры ваших работ отправляйтеОсобенно интересует как вы видите реализацию первого пункта по ТЗ
Заявки фрилансеров
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