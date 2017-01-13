Нужно подкорректировать видео (попробовать улучшить картинку). Ролик об активном отдыхе и спорте - длится по времени 9 минут 58 секунд.Обработать видеозапись и наложить титрами текст в кадре. То есть в кадре очень плохо слышен звук, ...
Смонтировать ролик флешмоба
Нужно смонтировать видео ролик флешмоба. Ролик об рождественских колядках и песнопениях - длится по времени 4 минуты. Нужно свести аудио запись с теми материалами что есть (1 видеокамера снимала + 2-3 с телефона (другой ракурс) нужно сделать красивый ролик по примеру (вышлю). Возможно сделать с красивыми переходами. Ссылку на видео скину в личку.
Интересуют стоимость и сроки. Супер клип не нужен, нужен грамотный монтажник у которого есть хотя бы небольшое понимание как лучше сделать из того материала что есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Создание промо ролика для бизнес тренера. Продолжительность 3 минуты. +заставка на 3-5 секунд. Есть только текст. (будет идти за кадром, запишется отдельно в студии звукозаписи) Нужно прописать сценарий и сделать раскадровку. Отснять качественный ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть несколько интерактивных мультимедиа в формате swf (пример прилагается, исходники в наличии). Количество порядка 40 шт. Задача переделать, конвертировать, преобразовать и т.д. в формат который был бы работоспособен в браузерах не поддерживающих проигрывание флеш. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Собственно тема в названии. Идея ролика - защита бездомных животных. Предлагайте цены и сроки. Идею обсудим с кандидатом на исполнение.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать заманивающий рекламный ролик , уникального сайта скиновВидеомонтаж20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен ролик на 1-1,5 минуты, рассказывающий плюсы моего сервиса http://c-surfing.club/ и как с ним работать. Это может быть моушен или видео с озвучкой.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать из звукового файла видео файл, можно даже включить windows media и записать движущуюся графикуВидеомонтаж42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо снять видео для компании, примерный сюжет есть. Ждем, кто имел опыт с подобным или имеет уже творческую команду. Нужны ребята только из РБ, съемки в Минске, ГродноВидеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо создать видеоролик для нашего корпоративного канала https://goo.gl/MAeVVM Для начала пару-тройку с музыкой (необходимо искать подходящую, но не защищенную авторским правом на ютубе, чтобы можно было отключить рекламу) Видеонарезки предоставляю сам, ...Видеомонтаж40 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! пишу насчет нового ролика, т.к. на прошлую тему мне сделали. Мне нужен двух-2,5 минутный ролик с нарезкой моментов, где папа вовремя спасает своего ребенка с музыкальным сопровождением. В верхнем левом углу ролика необходимо будет указать ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт8 лет назад