Смонтировать ролик флешмоба

Нужно смонтировать видео ролик флешмоба. Ролик об рождественских колядках и песнопениях - длится по времени 4 минуты. Нужно свести аудио запись с теми материалами что есть (1 видеокамера снимала + 2-3 с телефона (другой ракурс) нужно сделать красивый ролик по примеру (вышлю). Возможно сделать с красивыми переходами. Ссылку на видео скину в личку.

Интересуют стоимость и сроки. Супер клип не нужен, нужен грамотный монтажник у которого есть хотя бы небольшое понимание как лучше сделать из того материала что есть.