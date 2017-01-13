Смонтировать ролик флешмоба

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок160 просмотров

Нужно смонтировать видео ролик флешмоба. Ролик об рождественских колядках и песнопениях - длится по времени 4 минуты. Нужно свести аудио запись с теми материалами что есть (1 видеокамера снимала + 2-3 с телефона (другой ракурс) нужно сделать красивый ролик по примеру (вышлю). Возможно сделать с красивыми переходами. Ссылку на видео скину в личку. 

Интересуют стоимость и сроки. Супер клип не нужен, нужен грамотный монтажник у которого есть хотя бы небольшое понимание как лучше сделать из того материала что есть.

8 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Я очень доволен результатом сотрудничества с Виктором. Давая задание, я не очень четко представлял себе, как будет выглядеть готовый ролик, но Виктор предложил несколько вариантов, выбросил из сценария все лишнее, несколько раз вносил по моей просьбе изменения в ролик, за что отдельная благодарность, все правки и пожелания были учтены. Работа выполнена оперативно и качественно, очень внимателен к деталям и к заказчику. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо! Рекомендую!
По части постановки задачи, хода сотрудничества никаких претензий не было. Все было четко, без каких-либо придирок. Были затяжки с оплатой, но Александр извинился и заплатил даже чуть больше. За что мы ему премного благодарны и думаю, что будем сотрудничать далее.

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад