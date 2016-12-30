Снять ВИРУСНОЕ ВИДЕО для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок181 просмотр

Необходимо снять видео для компании, примерный сюжет есть.

Ждем, кто имел опыт с подобным или имеет уже творческую команду.

Нужны ребята только из РБ, съемки в Минске, Гродно

8 лет назад
Mihail2017
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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