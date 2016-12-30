Добрый день! Необходимо создать видеоролик для нашего корпоративного канала https://goo.gl/MAeVVM Для начала пару-тройку с музыкой (необходимо искать подходящую, но не защищенную авторским правом на ютубе, чтобы можно было отключить рекламу) Видеонарезки предоставляю сам, ...
Снять ВИРУСНОЕ ВИДЕО для компании
Необходимо снять видео для компании, примерный сюжет есть.
Ждем, кто имел опыт с подобным или имеет уже творческую команду.
Нужны ребята только из РБ, съемки в Минске, Гродно
Заявки фрилансеров
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