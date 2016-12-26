Добрый день. Легкая работка на полчаса. 4-х минутное новогоднее слайдшоу (видео+фото и музыку предоставляем). нужно смонтировать чтобы было мотивирующе в проекте-шаблоне для sony vegas pro 13 Предлагайте свою цену. срок сегодня
Нужен видеомейкер
Нужен видеомейкер для создания роликов которые будут использованы для исполнения песни в режиме караоке
по видео будет идти строка с текстом
желательно писать в скайп fenryr32
Заявки фрилансеров
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