Заставка для youtube-канала

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Закрыт22 заявки267 просмотров

Нужна заставка для ютуб-канала.

Тематика - йога, восток, индия, и т. п.

Прикрепляю готовое аудио: 10сек intro, 8сек outro.

Логотип и название потом вышлю выбранному исполнителю.

Фрилансер предлагает цену. Желательно недорого, в пределах $10-20, т. к. проект некоммерческий. Планируйте заставку чтобы примерно соответствовала приложенным intro&outro.

8 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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