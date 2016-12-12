Рекламный видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт21 заявка233 просмотра

Необходимо создать ролик для сайта. Тема ремонт ноутбуков и ПК. 

Длительность 45 - 60 секунд.

Желательно уже с озвучкой и музыкой - т.е. под ключ.

Интересует примерная стоимость за весь проект. Сроки 10-15 дней.

Подробнее напишу в личку. 

8 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров