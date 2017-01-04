Нарезать картинки для письма. Смотрите пример в задании! (легко)

Ребята, Юля отлично справилась с этим заданием! А также хорошо проявила себя в качестве дизанера полиграфиста. Предложила идеи баннеров которые сама реализовала и ... реализовывает. Мы всем довольны, пока что. Надеемся что дальше будет все только лучше. Коммуникация с Юлией - отличная. Всегда на связи и что удивительно и требует отдельной похвалы - это готовность молниеносно приступать к правкам или дополнениям по заказу. Человек ответственный и идейный! Рекомендую!