Нарезать картинки для письма. Смотрите пример в задании! (легко)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок251 просмотр

Добрый день!

вот пример письма составленного в редакторе сервиса имел рассылок - http://ke.am/83B5cwe04eq

Это нарезанные картинки с сайта рекламируемого магазина. Обратите внимание, что каждый графический элемент - это картинка.

Для каждой такой картинки требуется также вставить ссылку. 

Функционал редактора писем очень простой, смотрите - http://joxi.ru/4Ak0vE6Syy9yWr

Задание очень не сложное.

Для вырезания картинок мы используем - любой скриншотер (joxi например) либо сохраняем картину и вставляем.

Если вы хотите выполнить это задание - в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте пример выполненого задания, например для магазина Ламода выполненого в doc файле.

Сроки - сегодня

Оплата - договорная за каждое письмо

БОНУС - СЮРПРИЗ  и ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ.

Подавайте ваши заявки! 

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

sunny_noel
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Ребята, Юля отлично справилась с этим заданием! А также хорошо проявила себя в качестве дизанера полиграфиста. Предложила идеи баннеров которые сама реализовала и ... реализовывает. Мы всем довольны, пока что. Надеемся что дальше будет все только лучше. Коммуникация с Юлией - отличная. Всегда на связи и что удивительно и требует отдельной похвалы - это готовность молниеносно приступать к правкам или дополнениям по заказу. Человек ответственный и идейный! Рекомендую!
Очень приятный во всех отношения заказчик! Задания - четкие, оплата - молниеносная! Спасибо за сотрудничество и новый опыт)

Заявки фрилансеров

sunny_noel
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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