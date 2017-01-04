Приветствую Есть товар - браслеты разного цвета. Есть 4 фотографии товара https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-86097499.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697270.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697286.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697281.jpg нужно сделать из них 30-40 секундное ...
Нарезать картинки для письма. Смотрите пример в задании! (легко)
Добрый день!
вот пример письма составленного в редакторе сервиса имел рассылок - http://ke.am/83B5cwe04eq
Это нарезанные картинки с сайта рекламируемого магазина. Обратите внимание, что каждый графический элемент - это картинка.
Для каждой такой картинки требуется также вставить ссылку.
Функционал редактора писем очень простой, смотрите - http://joxi.ru/4Ak0vE6Syy9yWr
Задание очень не сложное.
Для вырезания картинок мы используем - любой скриншотер (joxi например) либо сохраняем картину и вставляем.
Если вы хотите выполнить это задание - в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО добавьте пример выполненого задания, например для магазина Ламода выполненого в doc файле.
Сроки - сегодня
Оплата - договорная за каждое письмо
БОНУС - СЮРПРИЗ и ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ.
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