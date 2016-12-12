Видеообзор для товаров. Репитеры GSM (роутеры WiFi).

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок176 просмотров

Нужны видео обзоры товаров. Репитеры (типа роутеров WiFi). Нахожусь территориально в Киеве. 

8 лет назад
blogsb
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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