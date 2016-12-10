Всем привет! Есть готовый смонтированный видеролик с некорректно откеиным хромакеем ( темный ореол вокруг персонажа + удаленные части головы при откеивании). Необходимо исправить проблемы любым способом. При необходимости откеить ...
Видео-обзор товара / продукции для интернет магазина
Интересует заказ нескольких видео-обзоров для товаров интернет магазина (5-10 роликов). Товар уникальный и находится только в Киеве.
Тематика - телекоммуникации.
Заявки фрилансеров
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