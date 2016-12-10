Видео-обзор товара / продукции для интернет магазина

Сделать проморолик, 20-30 секунд. Для проведения ивента о квадроциклах в инстаграм. Фоном будет замедленное видео о квадроциклах, которое нужно будет немного переработать сделав его фоном (затемнить, засветлить, увеличить, замедлить, зачернобелить и т.п.), в общем чтобы не ...