Сделать продающее видео из картинок

Приветствую

Есть товар - браслеты разного цвета. Есть 4 фотографии товара

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-86097499.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697270.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697286.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697281.jpg

нужно сделать из них 30-40 секундное видео для сайта интернет магазина.

Видео нужно прямоугольной формы.

Видео вот такого типа (звук так же взять нужно из этого примера)

https://www.facebook.com/gratefuldeadeveryday/videos/1153697451393376/

Эффекты на Ваш вкус, но надо, что бы это видео хотелось досмотреть до конца. Возможно использование эффекта параллакс :)

Так же нужно будет в середине и в конце видео показать надпись, как на примере выше.

ps: в конце видео можно разместить еще вот эту картинку

https://www.pinkribbon.com.au/globalassets/join-ndh-fight-breast-cancer-september-20121.jpg

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