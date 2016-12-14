Сделать продающее видео из картинок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок189 просмотров

Приветствую

Есть товар - браслеты разного цвета. Есть 4 фотографии товара

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-86097499.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697270.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697286.jpg

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697281.jpg

нужно сделать  из них 30-40 секундное видео для сайта интернет магазина.

Видео нужно прямоугольной формы. 

Видео вот такого типа (звук так же взять нужно из этого примера)

https://www.facebook.com/gratefuldeadeveryday/videos/1153697451393376/

Эффекты на Ваш вкус, но надо, что бы это видео хотелось досмотреть до конца. Возможно использование эффекта параллакс :)

Так же нужно будет в середине и в конце видео показать надпись, как на примере выше.

ps: в конце видео можно разместить еще вот эту картинку 

https://www.pinkribbon.com.au/globalassets/join-ndh-fight-breast-cancer-september-20121.jpg

Пишите Ваш скайп

8 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

svetaildar
54 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$15
3 дня
Светлана отлично справилась с задачей. Творчески подошла к созданию видео, давала советы, делала правки согласно нашим пожеланиям. Спасибо большое за человеческий подход! Рекомендую ее как квалифицированного фрилансера
Мне понравилось работать с Евгением! Высокая коммуникабельность, вежливость, четкая постановка задачи. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую, как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

svetaildar
54 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад