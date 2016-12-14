Всем привет! Есть готовый смонтированный видеролик с некорректно откеиным хромакеем ( темный ореол вокруг персонажа + удаленные части головы при откеивании). Необходимо исправить проблемы любым способом. При необходимости откеить ...
Сделать продающее видео из картинок
Приветствую
Есть товар - браслеты разного цвета. Есть 4 фотографии товара
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-86097499.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697270.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697286.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697281.jpg
нужно сделать из них 30-40 секундное видео для сайта интернет магазина.
Видео нужно прямоугольной формы.
Видео вот такого типа (звук так же взять нужно из этого примера)
https://www.facebook.com/gratefuldeadeveryday/videos/1153697451393376/
Эффекты на Ваш вкус, но надо, что бы это видео хотелось досмотреть до конца. Возможно использование эффекта параллакс :)
Так же нужно будет в середине и в конце видео показать надпись, как на примере выше.
ps: в конце видео можно разместить еще вот эту картинку
https://www.pinkribbon.com.au/globalassets/join-ndh-fight-breast-cancer-september-20121.jpg
Пишите Ваш скайп
Выбранный исполнитель
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