Сделать 3 видеообзора товара для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок201 просмотр

Сделать 3 грамотных видеообзора товаров для сайта (LED фонари). Рассказать о них и продемонстрировать в работе, тестирование в темное время на улице и в помещении. не более 2 минут на ролик. (Товар находится в Москве)

8 лет назад
nrc
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров