Есть презентация с картинками из которой нужно сделать видеоролик, чтобы они плавно уходили перелистывались и выглядело солидно это для фирмы! Картинки файле в ПДФ! Должно быть хорошее качество 720 минимум!
Сделать 3 видеообзора товара для сайта
Сделать 3 грамотных видеообзора товаров для сайта (LED фонари). Рассказать о них и продемонстрировать в работе, тестирование в темное время на улице и в помещении. не более 2 минут на ролик. (Товар находится в Москве)
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