Необходимо создать ролик для сайта. Тема ремонт ноутбуков и ПК. Длительность 45 - 60 секунд. Желательно уже с озвучкой и музыкой - т.е. под ключ. Интересует примерная стоимость за весь проект. Сроки ...
Видео редактор на почасовую оплату
Я хожу, езжу записываю видео.
Хочу на выходе получить, что-то приятное для онлайн блога. ролики на 2-10 минут.
Оплата почасовая по мониторингу времени и ни как иначе. Начали работать запустили таймер.. Присылайте ваши примеры работ.
Указывайте стоимость работы за час.
Нужно сделать сразу 5 выпусков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! вот пример письма составленного в редакторе сервиса имел рассылок - http://ke.am/83B5cwe04eq Это нарезанные картинки с сайта рекламируемого магазина. Обратите внимание, что каждый графический элемент - это картинка. Для каждой ...Завершен8 лет назад
- $15
Приветствую Есть товар - браслеты разного цвета. Есть 4 фотографии товара https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-86097499.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697270.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697286.jpg https://cdn.shopify.com/s/files/1/1625/5289/products/product-image-115697281.jpg нужно сделать из них 30-40 секундное ...Завершен8 лет назад
Нужны видео обзоры товаров. Репитеры (типа роутеров WiFi). Нахожусь территориально в Киеве.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать дудл видео по готовому сценарию (есть черновик видео).Завершен8 лет назад
Интересует заказ нескольких видео-обзоров для товаров интернет магазина (5-10 роликов). Товар уникальный и находится только в Киеве. Тематика - телекоммуникации.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно вставить текст и фотографии в готовый шаблон анимационного ролика . Ролик поддерживает программу автер эффект последние версии 5,6 .. СС.. Так же нужно подобрать весёлую музыку без авторских нарушении , для ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть много видео с отпусков (часы). Необходимо из него сделать 1 видео на 2-3 минуты с лучшими кадрами. Кадры отбирать будете вы, так что сразу скидывайте портфолио – выберу ...Видеомонтаж26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
нужно склеить видео распаковки из кусков и обрезать что то вставить музыку и начало и конец видеоВидеомонтаж47 заявокЗакрыт8 лет назад