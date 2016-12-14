Видео редактор на почасовую оплату

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт30 заявок354 просмотра

Я хожу, езжу записываю видео.

Хочу на выходе получить, что-то приятное для онлайн блога. ролики на 2-10 минут.

Оплата почасовая по мониторингу времени и ни как иначе. Начали работать запустили таймер.. Присылайте ваши примеры работ. 

Указывайте стоимость работы за час.

Нужно сделать сразу 5 выпусков.

8 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров