Сделать видео на 2 мин из: 9 фотографий букетов и 3 видео по 15сек

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок156 просмотров

Сделать видео на 2 мин из: 9 фотографий новогодних флористических композиций и 3 коротких видео по 15сек каждое с наложением фоновой музыки (mp3) и текста поздравления с Новым годом (текст наложить на последний кадр).

К видео нужен зимний эффект двигающихся снежинок. Нужно движение камеры по фото и плавный переход от одной фото к другой (какие-то красивые эффекты плавного перехода).

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=X_OKyy4thtc

8 лет назад
s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Лучший видео-монтаж, который мы получали, спасибо! Рекомендуем
Алексей отличный заказчик, доходчиво поясняет, всегда на связи,моментальная оплата заказа.Конечно рекомендую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад