Сделать видео на 2 мин из: 9 фотографий букетов и 3 видео по 15сек

Сделать видео на 2 мин из: 9 фотографий новогодних флористических композиций и 3 коротких видео по 15сек каждое с наложением фоновой музыки (mp3) и текста поздравления с Новым годом (текст наложить на последний кадр).

К видео нужен зимний эффект двигающихся снежинок. Нужно движение камеры по фото и плавный переход от одной фото к другой (какие-то красивые эффекты плавного перехода).

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=X_OKyy4thtc