Монтаж видео-слайдшоу

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Закрыт14 заявок161 просмотр

Добрый день. Легкая работка на полчаса. 4-х минутное новогоднее слайдшоу (видео+фото и музыку предоставляем).

нужно смонтировать чтобы было мотивирующе в проекте-шаблоне для sony vegas pro 13

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8 лет назад
mutafory
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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