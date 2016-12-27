Нужна видео обработка

Добрый времени суток всем фрилансерам! Интересует создание общего интро начала ко всем видео канала и интро концовка. Хотелось бы что то свежее и не как у всех)) Просматривал понравилось в стиле 2d: https://www.youtube.com/watch?v=Y4WJwvuwGzQ https://www.youtube.com/watch?v=I72Rue6tvHs ...