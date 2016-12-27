Нужна видео обработка

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок157 просмотров

Jest sniato video, i vot primer kakoi rezultat nuzin (takoizhe ili luce):

https://youtu.be/pbewBsgUAmc

https://youtu.be/Ui-ulCWmpOU

Jesli eto pod vashi sili 100%, mne nuzhna znat:

- Po vremeniu kogda bi smogli zdat, do kakova cisla?, konkretno toka.

- Po dengam skoka priblezitelno eto dalzno stojit v dolarax $ ?

8 лет назад
guest_14827034806898
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
3 дня
Rekomenduju, bistraja komunikacija, to shto mne i bilo nado. I bistro zdelanaja rabota.
Отличный заказ и заказчик! Никаких проблем и вопросов, ясное и понятное задание, интересная работа, свобода действий и ничего лишнего! 10 из 10 . Конечно же рекомендую и с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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