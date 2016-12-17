Из фотографий и видео роликов которые я скину сделать двух минутную заставку на страницу моего канала и я её буду вставлять в начале каждого ролика
Видео интро для канала на YouTube
Добрый времени суток всем фрилансерам! Интересует создание общего интро начала ко всем видео канала и интро концовка. Хотелось бы что то свежее и не как у всех)) Просматривал понравилось в стиле 2d:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4WJwvuwGzQ
https://www.youtube.com/watch?v=I72Rue6tvHs
Спасибо! Жду Ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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