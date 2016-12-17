Видео интро для канала на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт25 заявок299 просмотров

Добрый времени суток всем фрилансерам! Интересует создание общего интро начала ко всем видео канала и интро концовка. Хотелось бы что то свежее и не как у всех)) Просматривал понравилось в стиле 2d:

https://www.youtube.com/watch?v=Y4WJwvuwGzQ

https://www.youtube.com/watch?v=I72Rue6tvHs

Спасибо! Жду Ваших предложений!

8 лет назад
mink
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров