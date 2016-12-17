Видеоролик из готового материала для ютуба

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Закрыт22 заявки245 просмотров

Видеоролик из готового материала для ютуба

есть ролик https://www.youtube.com/watch?v=n9VBFYk7JV0

из него нужно сделать, типа, рекламку длиной около минуты с титрами на английском (анг.текст есть)

8 лет назад
MikolaArt
Николай 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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