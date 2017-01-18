Сделать видео

Добрый день!

Необходимо создать видео-ролик, который послужит презентацией строительной компании.

Имеется каталог пдф, который должен послужить основой для видео. Чуть позднее, 3 декабря будут предоставлены фотографии, которые полностью или фрагментом понадобится также вставить в видео. Добавить аудио.

Примерно что за музыку использовать - пример будет предоставлен.