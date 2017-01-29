Необходимо адаптировать зарубежное видео - перевести на русский (с текстом помогу) - заменить текст на видео или переовзвучить, лишнее вырезать.
Создать клип из видеороликов
Создать небольшой клип на 5 минут из предоставленных видео.
Выбранный исполнитель
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