Создать клип из видеороликов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен32 заявки394 просмотра

Создать небольшой клип на 5 минут из предоставленных видео.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

RodionSuperStar
Родион 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Родион быстро и профессионально справился с работой! Рекомендую!
Дмитрий - отличный заказчик! Четко поставил задачу, быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

RodionSuperStar
Родион 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптировать видео

    Необходимо адаптировать зарубежное видео - перевести на русский (с текстом помогу) - заменить текст на видео или переовзвучить,  лишнее вырезать.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать видеоролик о услуге

    Необходим рисованный и озвученный видео ролик о настройке сервера , показать как мы работаем и как всё круто. Текстовка от нас, озвучка и рисование от вас.  Наш сайт - http://system-admins.ru  ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен монтаж видео роликов

    Для видео блога снимаем видео. Нужно снятый материал смонтировать (обрезать и склеить, вырезать неудачные дубли). Дорожка аудио записана и на камеру с диктофона и отдельно на диктофон, нужно обработать звук в Audition и ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен видеомейкер

    Нужен видеомейкер для создания роликов которые будут использованы для исполнения песни в режиме караоке по видео будет идти строка с текстом желательно писать в скайп fenryr32

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видео-слайдшоу

    Добрый день. Легкая работка на полчаса. 4-х минутное новогоднее слайдшоу (видео+фото и музыку предоставляем). нужно смонтировать чтобы было мотивирующе в проекте-шаблоне для sony vegas pro 13 Предлагайте свою цену. срок сегодня

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарезать и смонтировать видео

    1. Продолжительность исходного видео, с которым работать - 01 час 15 минут (4,5 ГБ) Нарезать видео на логические куски. 2. Видео-отрезки от 1 до 10 минут. Вы сами выбираете где ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видео интро для канала на YouTube

    Добрый времени суток всем фрилансерам! Интересует создание общего интро начала ко всем видео канала и интро концовка. Хотелось бы что то свежее и не как у всех)) Просматривал понравилось в стиле 2d: https://www.youtube.com/watch?v=Y4WJwvuwGzQ https://www.youtube.com/watch?v=I72Rue6tvHs ...

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад