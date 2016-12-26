Нужен монтаж видео роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт29 заявок304 просмотра

Для видео блога снимаем видео. Нужно снятый материал смонтировать (обрезать и склеить, вырезать неудачные дубли).

Дорожка аудио записана и на камеру с диктофона и отдельно на диктофон, нужно обработать звук в Audition и наложить на видео. На выходе ролики должны быть в среднем по 5 - 7 минут. 

Снято по времени раза в 2-3 больше, с неудачными блоками информации, о которой рассказывается в видео.

https://yadi.sk/i/H59tOAVf358gxx  - фрагмент исходного видео

На данный момент есть снятые материалы на 6 роликов. Формат MOV 1920 x 1200

Кто может и за какую цену это сделать? Жду ваших предложений.

8 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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