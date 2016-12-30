Монтаж видеороликов из предоставленных видеоматериалов

Добрый день! Необходимо создать видеоролик для нашего корпоративного канала https://goo.gl/MAeVVM

Для начала пару-тройку с музыкой (необходимо искать подходящую, но не защищенную авторским правом на ютубе, чтобы можно было отключить рекламу) Видеонарезки предоставляю сам, для примера можете посмотреть сделанные мною видео в финал кат про х на канале, ну и конечно, мне нужно получить уровень видео выше чем я делаю сам.

Пишите цену и сроки выполнения одного ролика