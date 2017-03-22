Конвертация swf в формат для браузеров не поддерживаюших swf

Есть несколько интерактивных мультимедиа в формате swf (пример прилагается, исходники в наличии). Количество порядка 40 шт.

Задача переделать, конвертировать, преобразовать и т.д. в формат который был бы работоспособен в браузерах не поддерживающих проигрывание флеш. Первое что приходит в голову это html5. Но возможны и др. варианты (что можете предложить?)

Swiffy и прочие конверторы использовались, но оказались бессильны.

Оплата поштучно по факту изготовления.