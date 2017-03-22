Конвертация swf в формат для браузеров не поддерживаюших swf

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок226 просмотров

Есть несколько интерактивных мультимедиа в формате swf (пример прилагается, исходники в наличии). Количество порядка 40 шт.

Задача переделать, конвертировать, преобразовать и т.д. в формат который был бы работоспособен в браузерах не поддерживающих проигрывание флеш. Первое что приходит в голову это html5. Но возможны и др. варианты (что можете предложить?)

Swiffy и прочие конверторы использовались, но оказались бессильны.

Оплата поштучно по факту изготовления.

HTML
8 лет назад
petr_sunhome
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
3 дня
Спасибо!
На здоровье!

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад