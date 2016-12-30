Необходимо снять видео для компании, примерный сюжет есть. Ждем, кто имел опыт с подобным или имеет уже творческую команду. Нужны ребята только из РБ, съемки в Минске, Гродно
Сделать из звукового MP3 видеофайл Mpeg4
Сделать из звукового файла видео файл, можно даже включить windows media и записать движущуюся графику
Заявки фрилансеров
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