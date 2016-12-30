Нужен соц. ролик в защиту животных

Добрый день! Необходимо создать видеоролик для нашего корпоративного канала https://goo.gl/MAeVVM Для начала пару-тройку с музыкой (необходимо искать подходящую, но не защищенную авторским правом на ютубе, чтобы можно было отключить рекламу) Видеонарезки предоставляю сам, ...