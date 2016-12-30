Нужен соц. ролик в защиту животных

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок186 просмотров

Собственно тема в названии. Идея ролика - защита бездомных животных.  Предлагайте цены и сроки. Идею обсудим с кандидатом на исполнение.

8 лет назад
a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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